Groźny wypadek w Koninie. Kierowca potrącił 21-latka na monocyklu elektrycznym

- 68-letni kierowca Hyundaia i30 jadąc ul. Spółdzielców w kierunku centrum Konina, w chwili wykonywania skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa 21-letniemu mężczyźnie, który poruszał się ścieżką pieszo-rowerową na monocyklu elektrycznym. Spowodowanie wypadku drogowego zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i o baczne obserwowanie tego co dzieje się na drodze i poza nią