Gry komputerowe pierwszy raz w historii polskiej edukacji na liście lektur szkolnych. W spisie umieszczono dwie pozycje Marta Jarmuszczak

Fabuła "Gry szyfrów" i "This War of Mine" nawiązuje do faktów z historii Polski! Są to pierwsze w historii polskiej edukacji gry wideo wpisane na listę lektur. O grach i kulisach ich powstawania opowiedzieli, podczas Poznań Game Areny, Konrad Adamczewski i Adrianna Paradowska.