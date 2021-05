Grzegorz Dembiński, fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" laureatem Grand Press Photo 2021. Jury doceniło jego "List do chłopca z latarką"

Głównym bohaterem jest Twój syn. Jak wyglądała wasza wspólna praca nad tym projektem? Spędzaliśmy bardzo dużo czasu razem. Większość zdjęć powstała podczas naszych wspólnych wypadów nad pobliskie jezioro, a także podczas wakacji i spędzania czasu w domu. Aparat był pewnego rodzaju narzędziem do przyglądania się, jak Jan funkcjonuje, jak on odbiera świat, jak w tym świecie się odnajduje i jakie są jego relacje z otoczeniem.

Jury konkursu Photo Book of the Year 2020 wybrało do finału trzy spośród dziesięciu zgłoszonych w tym roku książek fotograficznych. Wśród finalistów znaleźli się „Bo żyję”, Mariusz Stachowiak ("Bo żyję"), Dyba i Adam Lach ("Rewizje") oraz Grzegorz Dembiński ("List do chłopca z latarką").

Jan urodził się z trisomią, jak to wpływa na wasze życie?

Staramy się funkcjonować jak normalna rodzina. Mamy też córkę, która jest młodsza od Jasia. Dzieci chodzą do szkoły, odrabiają lekcje, razem jeździmy na wakacje. Z trisomią wiąże się wolniejszy rozwój psychiczny, Jankowi bliżej dziś do czterolatków niż zdrowych rówieśników. Jeśli chodzi o choroby, które towarzyszyły mu w dzieciństwie to w większości są już za nami, a on jest na tyle zdrowy, że może normalnie chodzić do szkoły i funkcjonować jak rówieśnicy.

