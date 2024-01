Podczas sesji rady miasta pojawiła się liczna grupa przeciwników polityki równościowej miasta. Emocje wyeskalowały już przy punkcie. Podczas wygłaszania oświadczenia przez radnego miejskiego z PiS Krzysztofa Rosenkiewicza tłum zaczął bić brawo. Pojawiły się okrzyki "nieroby", czy "precz z komuną".

- No i co mi zrobisz? Co mi zrobisz za prawdę choremu?!