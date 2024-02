Grzegorz z Wielkopolski ratował psy, trafił do więzienia. Zorganizowano zbiórkę na działalność Pogotowia dla Zwierząt

Odbieranie psów mimo braku odpowiednich decyzji, nieinformowanie właścicieli co dzieje się z ich zwierzętami, niezwracanie zwierząt właścicielom mimo decyzji organów administracyjnych - to główne zarzuty, które stawiali właściciele odebranych zwierząt pochodzącemu z Wielkopolski Grzegorzowi B. - pochodzącemu z Wielkopolski, byłemu prezesowi Stowarzyszenia Pogotowie dla Zwierząt, którego misją jest ratowanie czworonogów i nie tylko ich.

- Taka działalność wiąże się z ryzykiem, ponieważ logicznym jest, że jeżeli ktoś się nie zgadza z naszą decyzją, a tak naprawdę jest to 99 proc. osób, którym odbieramy zwierzęta - będzie walczył do końca. W 50 proc. przypadków, wyrokiem sądu, zwierzęta orzekane są jako przepadek na rzecz Pogotowia dla Zwierząt i ludzie poddają się wtedy karze w różnym wymiarze, jednak z drugiej strony medalu są ci, którzy nie zgadzają się z naszą działalnością i walczą do końca - odwołują się - co jest jak najbardziej logiczne. To ryzyko zawiadomienia o przestępstwie, przywłaszczeniu mienia i zwierząt jest bardzo częste i bardzo często te sprawy są albo umarzane ze względu np. na wyrok za znęcanie się nad zwierzętami i rozpatrywane na korzyść osób, które odbierają zwierzęta, natomiast są też sytuacje, że zarzuty stawia się wolontariuszom pogotowia - mówi nam Kinga Żelewska, prezes Pogotowia dla Zwierząt.