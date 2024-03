Kał w windzie na os. Wichrowe Wzgórze. Nie zdarza się to pierwszy raz. Mieszkańcy mają dość: Główny problem polega na bierności

W środku windy jest tabliczka informująca o monitoringu. Ta jest jednak tylko w środku urządzeń. Na klatkach ich nie ma. Dlaczego?

- Wysłałam takie pytanie do administracji. Prezes twierdzi, że oni wiedzą kto to, ale nikt go nie złapał za rękę i nie mogą nic z tym zrobić. Kontaktowałam się z dzielnicową i ona również mówi: „No co my możemy zrobić, skoro nie wiem kto to?”