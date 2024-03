Dyrektorka zoo w Poznaniu komentuje zatrzymanie przez policję. Podejmie kroki prawne! "Złożymy stosowne wnioski dowodowe do prokuratury"

Ewa Z w wiadomości zapewnia o swojej niewinności oraz informuje o spisku przeciwko jej osobie.

- Bez zatrzymania nie byłoby podstaw do zawieszenia, musiano by czekać do prawomocnego wyroku w sądzie, który mógłby nie być na rękę moim wrogom. Kilka osób, które otrzymały wyjątkową pomoc ode mnie, w sprawach zawodowych i prywatnych, zagięło parol