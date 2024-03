Brutalnie pobito Ukraińca w poznańskim hotelu. Jeden ze sprawców był poszukiwany 11 listami gończymi

Sprawcom grozi do kilka lat pozbawienia wolności

Pobili Ukraińca w poznańskim hotelu

- W wyniku pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto oraz dzielnicowych nowomiejskiej jednostki już kilka dni później zatrzymano czterech mężczyzn, obywateli Gruzji w wieku od 28 do 56 lat, którzy brali udział w pobiciu

W niedzielę 28 stycznia br., w hotelu na poznańskim Nowym Mieście, doszło do pobicia 63-letniego obywatela Ukrainy. Czterej obcokrajowcy najpierw zaczepili mężczyznę, a następnie brutalnie go pobili. Obywatel Ukrainy doznał m.in. złamania żeber, licznych stłuczeń i siniaków. Mimo próby ucieczki, policjanci szybko zajęli się sprawą i już kilka dni później udało im się zatrzymać wszystkich sprawców.

Zarzuty dla sprawców pobicia Ukraińca w Poznaniu

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia, które narażało pokrzywdzonego na utratę zdrowia. Jeden z nich dodatkowo odpowie za kierowanie gróźb karalnych wobec ofiary. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak dozory policyjne i zakaz zbliżania się do 63-latka.

28-letni najmłodszy z zatrzymanych mężczyzn, został przewieziony do aresztu śledczego. Okazało się, że poszukiwany był aż 11 listami gończymi za wcześniejsze przestępstwa, takie jak kradzieże, łamanie sądowych zakazów oraz niezapłacone grzywny. Był on poszukiwany do odbycia kary roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności.