Hałas i smród efektem wycinki? Doszło do likwidacji drzew w okolicach rezerwatu Morasko w Suchym Lesie

- Nie będziemy wchodzić z cięciami sanitarnymi do rezerwatu Morasko, bez wcześniejszych uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o zagrożenie, to wygląda to tak jak w sytuacji pozostawienia rozwijającej się choroby bez działania. Jesteśmy leśniczymi odpowiedzialnymi za majątek. Możemy patrzeć jak ten majątek niszczeje, bądź przeciwdziałać temu, my staramy się przeciwdziałać - istnieje realne zagrożenie - dodał zastępca nadleśniczego, Piotr Szyszko