Herstoria Stosowana. Pierwszy podręcznik historii kobiet został stworzony w Poznaniu! "Bez kobiet historia jest zafałszowana"

- Wiemy to z badań naszych redakcyjnych koleżanek, że podręczniki szkolne są prawie do zera "wygumkowane" z postaci kobiecych. Około 4 procent nazwisk, które się tam pojawiają należą do kobiet, z czego połowa to są postaci fikcyjne. Można ukończyć edukację w polskiej szkole, nawet na poziomie uniwersyteckim i nadal będąc pytanym o kobiety, które miały znaczenie w naszych dziejach, jesteśmy w stanie wymienić góra 2-3 nazwiska