Pani Marta to jedyna w Polsce maszynistka instruktorka! Pochodzi z Poznania. Coraz więcej kobiet chce pracować w kolejach Emilia Ratajczak

Pani Marta jest jedyną maszynistka instruktorką w Polsce. materiały prasowe

W ostatnim czasie do Polregio dołącza coraz więcej kobiet – w ciągu dwóch ostatnich lat ich liczba wzrosła o ponad dziesięć procent. Dziś co czwarta osoba pracująca w Polregio to kobieta. W spółce pracuje także jedyna w Polsce maszynistka kolejowa, która posiada uprawnienia do szkolenia przyszłych maszynistów i maszynistek. Pani Marta pochodzi z Poznania.