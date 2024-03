Pieniądze wyrzucone w błoto? "Poznań Przyciąga" kosztował ponad milion złotych. "Ten portal to wał!"

Kacper Nowicki w swoim poście zaproponował inne rozwiązanie – wydanie tych pieniędzy w inny sposób.

- Postanowiłem o tym napisać i pokazać, że jest to wał – wykorzystywanie publicznych pieniędzy dla budowania pijaru. Gdybyśmy wydali te same pieniądze zamiast na ten portal, który generuje naprawdę niewiele ruchu na stronie, na bilet semestralny dla prawie 6 tysięcy osób na pierwszy semestr studiów w Poznaniu, to rzeczywiście mogłoby przyciągnąć młodych ludzi do miasta – mówi w rozmowie z Głosem Wielkopolskim.