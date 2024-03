Strategia oświatowa w końcu przyjęta przez Radę Miasta! Przez miesiące było wokół niej wiele kontrowersji

Kontrowersje wokół strategii oświatowej

Od początku Strategia Oświatowa Miasta Poznania 2030 wzbudzała wiele kontrowersji, choć w swoich założeniach dokument miał spełniać podstawowe zadania. Między innymi nakreślać przestrzeń do przyszłych działań, przedstawiając potrzeby zasygnalizowane przez mieszkańców Poznania w zakresie edukacji. Miał on również wskazywać kompetencje samorządu w tej sferze, a także umożliwić podejmowanie spójnych decyzji różnych organów.

Jakie jeszcze błędy zauważono w SOMP? Czytaj więcej tutaj: Awantura na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania. Poszło o strategię oświatową miasta. "Zachęcam do podwyższania swoich kompetencji"

Dyskusja na sesji Rady Miasta

Sesja Rady Miasta odbyła się 5 marca, jak zwykle - we wtorek. Debata nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Oświatowej Miasta Poznania 2030" trwała, jak się mogło wydawać, w nieskończoność. Rozpoczęła się około godziny 10.00, a głosowanie nad projektem odbyło się dopiero po 12.30.

- Szkoła to przede wszystkim ludzie, dlatego strategia musi również o wspieraniu kapitału społecznego - rozwoju pasji dzieci i młodzieży, uwzględniając wyzwania, które stawia przed nami nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość

Prace nad dokumentem trwały 6 lat

Od 2018 roku, kiedy rozpoczęto pracę nad dokumentem, wprowadzono do niego setki poprawek.

- Konstrukcja dokumentu się zasadniczo nie zmieniła, jednak zmieniło się wiele detali. Między innymi to, że w międzyczasie zostały powykreślane wzmianki o strategicznym charakterze dokumentu, żeby uniknąć zagadnienie konsultacji społecznych. Uchwała z 2017 roku mówi o tym, że prezydent musi zorganizować konsultacje w sprawach ważnych dla rozwoju miasta, czyli dokumentów o charakterze strategicznym i programowym

- zwrócił uwagę Krzysztof Rosenkiewicz z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

W dyskusji wskazano kilka wad dokumentu: brak właściwych konsultacji społecznych, zaprezentowania właściwego dokumentu opinii publicznej, wątpliwe badania pod kątem dalszych analiz, nie ma w tym dokumencie tego, co powinno się w tym znaleźć, a to co się w tym znajduje ma wątpliwe podstawy.

Ostatecznie dokument został przyjęty. Uprawnionych do głosowania było 34 radnych - 20 było za, 7 przeciw, a jedna osoba się wstrzymała.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]