Urzędnicy żądają godnej płacy. Pikieta na placu Kolegiackim w Poznaniu. "250 złotych nie załatwia sprawy podwyżek!"

- mówi Bartłomiej Kaleta, przewodniczący Związku Zawodowego "Wrzesień 21".

- pyta.

- To my wydajemy dowody osobiste, tablice rejestracyjne, załatwiamy sprawy waszych lokalnych podatków i opłat, decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. To my, siedząc na miejskiej infolinii albo "za okienkiem" obsługujemy wasze wnioski i pytania. To my wydajemy decyzje o inwestycjach drogowych i lokalizacjach inwestycji drogowych