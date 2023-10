II edycja Poznańskiego Kongresu Gospodarczego w liczbach. Organizatorzy zachwyceni!

Jak podkreśla szef Instytutu Poznańskiego, okres wakacyjny nie sprzyjał kompletowaniu listy prelegentów odbywającego się tuż po nich Kongresu. Podobnie jak kampania wyborcza.

– W lipcu i sierpniu naprawdę trudno było ustalić, czy dany prelegent ma jakieś wolne terminy we wrześniu. Nie sprzyjał nam również okres kampanii wyborczej kumulującej we wrześniu i w pierwszych dniach października eventy, które w latach nie związanych z kampanią realizowane by były na przestrzeni 3 miesięcy, a nie zaledwie kilku tygodni. Tym samym lista prelegentów tworzona była niemal do samego końca. Jedni pojawiali się na liście, innych musieliśmy wykreślać. Na szczęście dzięki gigantycznemu wysiłkowi naszego zespołu na ostatniej prostej, udało się zaprosić naprawdę znakomitych prelegentów