Ile może dorobić emeryt w 2021 roku: limity, stawki, kwoty i wyliczenia. Ile może zarobić wcześniejszy emeryt lub rencista? Nowe stawki Milena Kochanowska

Przejście na emeryturę, czy rentę nie oznacza zakazu pracy. Emeryt 2021, który osiągnął powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna) może dorabiać na etacie lub umowie zlecenia bez ograniczeń - bez żadnych limitów. Nawet więc gdy doradca emerytalny wyliczy, że nasza emerytura nie będzie zbyt wysoka, a my mimo to postanowiliśmy złożyć wniosek o jej przyznanie, pamiętajmy, że już jako emeryci będziemy mogli dorabiać bez martwienia się o wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Dorabiający emeryt na wcześniejszej emeryturze czy rencista muszą pilnować, żeby osiągane przez nich dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego im przez ZUS. Jakie są limity? Sprawdź stawki obowiązujące od czerwca 2021. Do kiedy te stawki będą obowiązywały?