Ile Warta Poznań zrobi kilometrów w pierwszej lidze? Na takich stadionach zagrają Zieloni

Warta Poznań pierwsze spotkanie rozegra na wyjeździe. Na początku rozgrywek Zieloni udadzą się do Niecieczy, by zmierzyć się z Termalicą Bruk-Bet. Odległość w obie strony wynosi 1106 kilometrów. Taki wynik czyni go trzecim najdłuższym wyjazdem Warciarzy w nadchodzącym sezonie.