IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Jest ostrzeżenie dla Wielkopolski. Miejscami zamiecie śnieżne

Ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski

Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek, 15 stycznia w godzinach od 12.45 do 18.

- Prognozuje się miejscami wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu oraz zawieje śnieżne, podczas których widzialność może być ograniczona poniżej 100 m

- Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, miejscami do 15 cm

- wskazują synoptycy IMGW.

Ostrzeżenie dla pow. złotowskiego obowiązuje od poniedziałku, 15 stycznia od godziny 3 do wtorku, 16 stycznia do północy.

Dla powiatu złotowskiego wydano też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed zawiejami/zamieciami śnieżnymi.

- Prognozowane są zawieje śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu

- podaje IMGW.

Ostrzeżenie to obowiązuje od poniedziałku od godziny 10 do wtorku, do północy.

