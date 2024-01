Nietypowe i ekstremalne zjawiska pogodowe w Polsce. Niosą za sobą poważne szkody!

Ostatnio Polskę odwiedziła fala mrozów. W oficjalnym serwisie pogodowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej można codziennie monitorować, czy na zewnątrz czekają na nas pogodowe niebezpieczeństwa.

Na mapach można zobaczyć, jaka temperatura jest na zewnątrz i jakich opadów możemy się spodziewać danego dnia. Wyświetlają się tam również aktualne ostrzeżenia. Ostatnio Wielkopolska zagrożona była tzw. opadami marznącymi, czyli takimi, które zamarzają dopiero na powierzchni ziemi. Śliskie powierzchnie powodowały zagrożenie dla ludzi przemieszczających się zarówno autami, jak i na piechotę.

Zobacz także: "SOR jest pełny". Złamane nadgarstki i zwichnięte kostki. Mieszkańcy Poznania przewracali się na śliskich chodnikach

Jak pisze Piotr Stanisławski na blogu crazynauka.pl mróz przybył do Polski za sprawą prądu powietrza unoszącego się 9-12 km nad powierzchnią ziemi. Prąd nie ma jednej, na stałe wyznaczonej trasy, co w praktyce oznacza, że czasem błądzi i zaczepia o inne masy powietrza. W tym wypadku spotkał się z wirem polarnym, w którego wnętrzu temperatury mogą spadać poniżej -80 st. C, a owocem tego spotkania stały się mroźne temperatury, które przywędrowały do Europy.