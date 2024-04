Interwencja "Łapy" w powiecie nowotomyskim. Stowarzyszenie odebrało trzy psy. "Wyłysienia, masa pcheł i ropiejąca rana na łapie"

- Czasami psy odbierane interwencyjnie panicznie boją się wsiąść do auta, bo nie znają nas, nie znają samochodu, nie wiedzą, co je czeka. Nasz nowy podopieczny - Cezar - sam wskoczył do klatki, gdy tylko zobaczył otwarty bagażnik. To nas utwierdziło w tym, że ma nadzieję i czuje, że przyjechaliśmy, by zmienić jego życie na lepsze