Jacek Jaśkowiak: Zbigniew Czerwiński jest kłamcą. "Trzeba ruszyć tyłek i pojechać do Warszawy". Szykuje mocne uderzenie w kampanii

Jacek Jaśkowiak "ruszył tyłek do Warszawy". I załatwił pieniądze

Starający się o reelekcję obecnie urzędujący prezydent Poznania pochwalił się kilka dni temu, że w latach 2015-2024 dotarło do Poznania ponad 3 mld zł dodatkowego wsparcia. Są to pieniądze pozyskane między innymi z Unii Europejskiej, Polskiego Ładu czy z Tajwanu. W przeliczeniu jest to blisko milion złotych dziennie.

- Chciałem pokazać, że trzeba ruszyć tyłek i pojechać do Warszawy, chociaż za tym nie przepadam. Ale to daje efekty. Trzeba lobbować w ministerstwach, rozmawiać, przekonywać i starać się o te pieniądze, bo one same nie przyjdą - stwierdził Jacek Jaśkowiak.

Przy okazji podziękował za wsparcie, byłej już, poznańskiej posłanki Jadwigi Emilewicz, związanej z Prawem i Sprawiedliwością.

Czytaj także: Zbigniew Czerwiński chce stworzenia w Poznaniu oddziału geriatrii. "Potrzebny jest także rozwój neurochirurgii"