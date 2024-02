Jagiellonia - Lech Poznań 1:2. Kolejorz zburzył twierdzę Białystok. "Marchewa i "Szymi" z golami. Zobacz oceny lechitów

W pierwszej części Kolejorz zagrał znakomicie i zasłużenie prowadził 2:0. Widać było dobrą energię i dojrzałość taktyczną naszej drużyny. Była dobra organizacja w obronie, szybkie przejście do kontrataku i doskok po stracie piłki. Jednym słowem w porównaniu do innych meczów wyjazdowych w tym sezonie, poznaniacy prezentowali się zaskakująco dobrze.

Lech Poznań znów jest na fali wznoszącej i po wygranej w Białymstoku, dołączył do prowadzącego duetu Śląska i Jagiellonii. Dwa punkty straty powodują, że na serio włączył się do walki o mistrzostwo Polski, a trener Rumak i kibice mogli cieszyć się z drugiego wiosennego kompletu punktów.

Po zmianie stron Jagiellonia ostro ruszyła do odrabiania strat. Lechowi pomógł VAR, który uznał spalonego Marczuka , a nie kopniecie w nogi piłkarza gospodarzy.

Lech Poznań został zmuszony do defensywy, cierpiał, ale bronił korzystnego wyniku. Czyste konto zdołał zachować do 82 minuty, kiedy do bezpańskiej w polu karnym piłki, dopadł Kristoffer Hansen.