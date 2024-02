Bramkarz mistrzów Polski zagra w wielkopolskim beniaminku III ligi

Muszyński to 19-latek, który swoją karierę rozpoczynał w Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej. W niej przebywał do 2019 roku, gdy jako 15-letni zawodnik przeniósł się do zespołu Stilonu Gorzów Wielkopolski. Po sezonie został wykupiony przez aktualnego mistrza Polski - Raków Częstochowa.