Ruch Chorzów - Warta Poznań 0:0 Szczęśliwy remis Zielonych. Grobelny bohaterem

W poprzedniej serii spotkań Niebiescy przegrali u siebie z Legią Warszawa 0:1, natomiast Zieloni niespodziewanie pokonali Raków Częstochowa 2:1 i znaleźli się dwa punkty nad strefą spadkową. W sobotę czekał ich mecz ze znajdującym się głęboko pod kreską Ruchem, więc można było się spodziewać, że mający "nóż na gardle" gospodarze będą grać z olbrzymią pasją i zaangażowaniem, by poprawić sobie sytuację.

Na ławce Warty zabrakło tym razem Dawida Szulczka. Szkoleniowiec zachorował i zastępował go jego asystent 26-letni Arkadiusz Szczerbowski. W porównaniu z meczem z Rakowem skład się nie zmienił, ale postawa poznaniaków w pierwszej części i niczym nie przypominała pojedynku z mistrzami Polski.

Warta weszła w to spotkanie bardzo źle. Dała się zepchnąć do głębokiej defensywy i już w pierwszym kwadransie Niebiescy poważnie zagrozili bramce Jędrzeja Grobelnego. Najpierw strzał Szczepana, w ostatniej chwili piłkę zablokował Mohamed Mezghrani. Po chwili do odbitej piłki dopadł Patryk Sikora, ale jego uderzenie z woleja przeszło nieznacznie obok bramki. Kapitalną okazję miał po dograniu aktywnego Miłosza Kozaka też Robert Dadok. Jego strzał z ostrego kąta zbił na boczną siatkę Grobelny.