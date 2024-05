Jak dbać o ogród w czerwcu? Czerwiec to idealny czas na niektóre prace w ogrodzie. Co robić, by rośliny lepiej kwitły i rosły? Podpowiadamy

Czerwiec - kluczowy czas dla trawnika

Trawnik w czerwcu rośnie intensywnie, co wymaga od nas regularnego koszenia, najlepiej raz w tygodniu. Dzięki temu trawnik będzie utrzymany w dobrej kondycji, a ryzyko rozwoju chwastów zostanie zminimalizowane.

Podlewanie trawnika jest równie ważne, szczególnie w okresach suszy. Optymalne jest podlewanie wczesnym rankiem lub wieczorem, aby zminimalizować straty wody przez parowanie. Ważne jest, aby trawnik był równomiernie nawilżony, ale jednocześnie należy unikać przelania, co może prowadzić do gnicia korzeni.

W czasie suszy mogą obowiązywać lokalne zakazy podlewania, dlatego warto znać alternatywne metody nawadniania. Zbieranie deszczówki do specjalnych zbiorników i wykorzystanie jej do podlewania trawnika to jedno z rozwiązań.