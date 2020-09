Jaka będzie emerytura minimalna i 13. emerytura w 2021 roku? Kto dostanie "czternastkę"? Wszystko na temat emerytury

W przyszłym roku minimalna emerytura wzrośnie o 50 zł i wyniesie 1250 zł brutto. W maju 2021 roku seniorzy dostaną więc "trzynastkę" równą tej kwocie. W listopadzie zaś czeka ich wypłata "czternastek".

- Chcemy, żeby najniższe emerytury, tak jak do tej pory, wzrastały. Szczególnie najbiedniejszym seniorom trzeba pomagać i robimy to konsekwentnie. W tym roku podnieśliśmy minimalną emeryturę do 1200 zł, a w przyszłym będzie to już 1250 zł. Chciałoby się oczywiście więcej, ale możliwości budżetowe są, jakie są -