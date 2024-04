Jakiego Lecha Poznań zobaczymy w Łodzi? Ełkaesiacy "zwolnili" już w kwietniu jednego trenera

Mariusz Rumak tłumaczy blamaż w Krakowie

"Podczas meczów wszystko łamie się po 2-3 zagraniach"

- Gramy nierówno. Przez błędy spada pewność siebie. W tym tygodniu robiliśmy wszystko, by dobrze przygotować zespół mentalnie. Chcemy zrobić wszystko, by zespół wierzył w możliwość przełożenia na mecz tego, co robimy w trakcie tygodnia na zajęciach. A jakość treningów jest wysoka, później jednak, podczas meczów wszystko łamie się po 2-3 zagraniach i nie ma ciągłości, w tym realizacji tego, co chcielibyśmy grać

Szkoleniowiec Lecha, zapewnił, że jego piłkarze bardzo przeżywali to co stało się w Krakowie, a potem to, co działo się wokół klubu (pojawiły się informacje, że Mariusz Rumak straci posadę).