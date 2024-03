"Jeśli protesty rolników będą trwały dłużej, wzrosną ceny towarów w sklepach" - ostrzegają przewoźnicy towarowi

W ocenie Anny Brzezińskiej-Rybickiej ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, rolnicze protesty uderzają nie tylko w branżę transportową, ale także w inne gałęzie gospodarki.

– Każde wydłużenie transportu generuje wyższe koszty. Jeśli rolnicze protesty w takiej formie będą trwały dłużej, to wpłyną one finalnie na podwyżkę cen zarówno produktów żywnościowych w sklepach takich jak chleb czy bułki, jak również innych towarów wymagających transportu. Bo to ostatecznie klient przy kasie będzie musiał te dodatkowe koszty ponieść