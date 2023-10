Jessica Ziółek wyznała ostatnio, że po wydaniu książki spadł na nią hejt i to ze strony kobiet. Do niektórych zarzutów odniosła się w mediach społecznościowych.

"Starałam się z dużym spokojem podchodzić do wielu sytuacji w moim życiu. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć trochę o HEJCIE. Niestety dotyka mnie często, najczęściej hejtują moją osobę kobiety z dziećmi na profilowym… Masa dziewczyn pisała, że nie zakupi książki, bo jestem pustą celebrytką, która nie ma nic ciekawego do powiedzenia… Niektóre napisały podobne wiadomości, a za parę dni przepraszały, że to dobra pozycja w literaturze. Moje Panie, to MY kreujemy świat, jeśli nie masz nic miłego do powiedzenia, nie pisz, nie komentuj…"