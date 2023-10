Jest przetarg na budowę odcinka trasy S11 Poznań - Oborniki! "To długo wyczekiwany moment"

Jest przetarg na budowę kolejnego odcinka trasy S11 w Wielkopolsce!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE dokumenty przetargowe na zaprojektowanie i budowę ponad 22-kilometrowego odcinka S11 Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik. To kolejny fragment S11 jaki trafił do przetargu. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024 - 2028 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.