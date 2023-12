"Jestem przygotowany na odejście". Wielkopolski Kurator Oświaty o swojej kadencji i wizji szkoły. Kto będzie jego następcą?

15 grudnia ministra edukacji Barbara Nowacka i wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar poinformowali o odwołaniu z funkcji małopolskiej kurator oświaty – Barbary Nowak, która pełniła ją od 2016 roku. Zapowiedzieli jednocześnie, że pozostałych 15. zostanie odwołanych do końca roku.

W województwie wielkopolskim tę funkcję pełni Robert Gaweł, którego kadencja rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku, czyli de facto w środku pandemii koronawirusa.

- Starałem się robić wszystko, by nasze kuratorium było instytucją mniej nadzorującą, a raczej wspomagającą. Zabiegałem, by przestrzegać zasady „po pierwsze nie szkodzić” - nie działać w taki sposób, by kuratorium kojarzyło się z grożeniem palcem czy strachem