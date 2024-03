Jeździli quadami po lesie w Wielkopolsce. Wpadli, bo strażnicy użyli nowoczesnego sprzętu OPRAC.: Chrystian Ufa

Strażnicy złapali ostatnio ośmiu kierowców dzięki nowoczesnym dronom. Najpierw namierzono przestępców, a następnie złapano ich na gorącym uczynku. Archiwum Nadleśnictwo Turek Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Strażnicy z Nadleśnictw Turek złapali ośmiu kierowców nielegalnie wjeżdżających do lasów quadami i crossami. W ich złapaniu pomogły nowoczesne drony zakupione przez Straż Leśną. - W ubiegłym roku ponad 80 proc. wykroczeń, które odnotowaliśmy na terenie RDLP w Poznaniu, to właśnie nielegalne wjazdy do lasu - mówi Sławomir Kaczkowski, Inspektor Straży Leśnej w RDLP w Poznaniu.