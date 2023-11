Jeżom grozi wymarcie! "Nasze wnuki, prawnuki będą oglądały je wyłącznie w książkach"

Stowarzyszenie posiada telefon, zwany również “pogotowiem jeżowym.” Dzwonią na niego ludzie z całej Polski z zapytaniami, co zrobić ze znalezionym jeżem.

- opowiada Magdalena Lorenz.

- Gdy spotkamy jeża potrzebującego pomocy przede wszystkim powinniśmy go zabezpieczyć - przygotować kartonik i wyścielić go najlepiej czymś jasnym. Następnie przykrywamy go jakimś kocykiem, ponieważ zazwyczaj potrzebujące jeże są wychłodzone. Po udzieleniu pierwszej pomocy należy poszukać miejsca, gdzie to zwierzę przekazać, ponieważ nie powinniśmy działać na własną rękę