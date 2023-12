- Mamy dużo szacunku, wiemy, że świetnie sobie radzą w I lidze. Musimy znaleźć ich mankamenty i sposób, by ich pokonać. Chcemy zdobyć Puchar Polski, więc ten mecz musimy wygrać

Teraz musi być zupełnie inaczej. W końcu Kolejorz na ten puchar czeka od 2009 roku. W międzyczasie po to trofeum zdążyły już sięgnąć Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Zawisza Bydgoszcz, wspomniana Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Cracovia oraz Raków Częstochowa.

- powiedział przed wyjazdem do Gdyni trener Lecha Poznań John van den Brom.

Kto awansuje do ćwierćfinału Pucharu Polski?

Czwartkowa rywalizacja będzie z pewnością odpowiedzią na to, czy John van den Brom pozostanie trenerem Lecha Poznań na kolejne miesiące. Odpadnięcie z Pucharu Polski z pewnością obniżą notowania holenderskiego szkoleniowca do absolutnego minimum. Dobre wyniki z Piastem i Radomiakiem niewiele poprawią jego sytuację i być może do tureckiego Belek na zimowe zgrupowanie lechici pojadą z zupełnie innym szkoleniowcem.

Zobaczcie przewidywany skład Lecha Poznań na mecz z Arką Gdynia: