"Broń Boże, nie chciałbym rzutów karnych". Trenerzy o meczu Arka Gdynia - Lech Poznań

Starcie Arki Gdynia z Lechem Poznań to jedno z najciekawszych wydarzeń 1/8 finału Pucharu Polski. Lider I ligi i w tej chwili główny pretendent do awansu do ekstraklasy zmierzy się z kandydatem do mistrzostwa Polski. Oba kluby sięgały już po „Puchar Tysiąca Drużyn”. Arka w 1979 i 2017 roku (wygrywając w finale właśnie z Lechem), a Kolejorz w 1982, 1984, 1988, 2004 i 2009 roku.

- Mamy dużo szacunku, wiemy, że świetnie sobie radzą w I lidze. Musimy znaleźć ich mankamenty i sposób, by ich pokonać. Chcemy zdobyć Puchar Polski, więc ten mecz musimy wygrać

- powiedział przed wyjazdem do Gdyni trener Lecha Poznań John van den Brom.

