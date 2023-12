W czwartek o godz. 21 w Gdyni Lech Poznań w 1/8 finału Pucharu Polski zmierzy się z Arką Gdynia. Dla Kolejorza to wyjątkowy rywal. Kibice obu klubów darzą się wzajemną sympatią, ale Arka jest też traumą, którą będą pamiętać przez długie lata z racji przegranego finału tych rozgrywek w 2017 roku. Choć gdynianie grają na zapleczu ekstraklasy, zapowiada się zacięty, emocjonujący mecz.

Lech Poznań umie grać w 1/8 finału Pucharu Polski. Tym razem rywal będzie wyjątkowy

Jak co roku rozgrywki Pucharu Polski są najkrótszą drogą do europejskich pucharów. Triumfator tegorocznych rozgrywek ma zagwarantowany start w eliminacjach Ligi Europy (wcześniej była to Liga Konferencji) i premię w wysokości 5 mln złotych. Lech Poznań nie ukrywa, że zdobycie Pucharu Polski jest jednym z jego celów sportowych w tym sezonie, więc awans do kolejnej rundy traktowany jest absolutnie priorytetowo w grudniowym kalendarzu. Zobacz też: Skandal w meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. To spotkanie nie powinno się odbyć, choć sędzia Frankowski zadecydował inaczej Może się wydawać, że skoro Kolejorz trafił na zespół z I ligi, powinien łatwo sobie poradzić. Lecz Arka to rewelacja sezonu, lider tabeli, który zaliczył świetną serię 9 wygranych meczów z rzędu. Przerwał ją w weekend GKS Katowice, któremu udało się zremisować 1:1.

Ten wynik zupełnie nie oddaje tego, co działo się na murawie. Arka, podobnie jak Lech, grała w sobotę w arktycznych warunkach i na zaśnieżonej murawie miała zdecydowaną przewagę. Pierwsza połowa meczu w Katowicach toczyła się pod całkowitą kontrolą podopiecznych Wojciecha Łobodzińskiego. W 19 min. po bardzo dobrym zagraniu Sebastiana Milewskiego piłkę do siatki skierował Olaf Kobacki. Na tym wcale nie musiało się skończyć. Futbolówkę w bramce gospodarzy umieścili także Karol Czubak i Kasjan Lipkowski, ale z powodu spalonych oba gole nie zostały uznane. Żółto-Niebiescy ponownie pokazali dużą pewność siebie i pewnie zmierzali w kierunku kolejnego ligowego zwycięstwa. Po zmianie stron Arka powinna powiększyć prowadzenie, ale Hubert Adamczyk, zmarnował „11”. Ta nieskuteczność się zemściła, bo GKS też wywalczył rzut karny, który na wyrównującego gola zamienił Jędrych.

Mimo straty punktów Arkowcy zaprezentowali się bardzo dobrze, a ich liderem jest wspomniany Olaf Koubacki, który jest wychowankiem Lecha, ale akademię opuszczał w nie najlepszej atmosferze, odrzucając ścieżkę rozwoju proponowaną przez szefów Kolejorza. W lipcu 2017 roku 16-letni wówczas napastnik wybrał ofertę Atalanty Bergamo. Zapowiadał się świetnie, ale jego rodzice postawili na klub z Serie A, gdzie kariery nie zrobił. W 2021 roku wrócił do Polski, był wypożyczony do Arki, która go wykupiła, a potem wypożyczyła do Miedzi Legnica. W tym sezonie wrócił do Gdyni i obok Czubaka jest najlepszym strzelcem zespołu.

- Dla mnie to będzie wyjątkowy mecz. Drużyna z mojego miasta, na meczu będzie moja rodzina. Motywacja jest ogromna - zapowiadał na przedmeczowej konferencji prasowej Kobacki.

Lech Poznań czeka na zdobycie Pucharu Polski 15 lat, ale gdy kwalifikuje się do 1/8 finału, to ostatnio nie odpada. W ubiegłym sezonie przygoda skończyła się co prawda na 2. rundzie (przegrana ze Śląskiem 1:3), ale dwa lata temu pewnie pokonał Garbarnię 4:0. Zobacz historię ostatnich meczów w 1/8 finału Pucharu Polski Lecha Poznań:

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected] Miejskie Historie - Trzcianka:

Obserwuj nas także na Google News

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!