John van den Brom zwolniony! Jest nazwisko nowego trenera Lecha Poznań

Ostatnie mecze w wykonaniu Lecha Poznań nie napawały optymizmem. Styl Kolejorza pozostawiał wiele do życzenia. Kibice głośno domagali się dymisji szkoleniowca. Czara goryczy przelała się po sobotnim spotkaniu z Radomiakiem Radom (2:2), gdzie pomimo dwubramkowego prowadzenia, Lech zdołał to roztrwonić.

- Podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Od dłuższego czasu analizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że to będzie w tym momencie najlepsze rozwiązanie. Trener Brom wykonał świetną pracę w poprzednim sezonie, kiedy osiągnęliśmy historyczny ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Kibice długo będą wspominać boje z Villarreal, Bodø/Glimt, Djurgårdens IF czy Fiorentiną. Za to wszystko, za te emocje, jakie mogliśmy wspólnie z kibicami przeżyć, należą się wielkie ukłony dla naszego dotychczasowego szkoleniowca. Rozstajemy się w zgodzie, wyrażając podziękowanie za pracę, jaką tutaj wykonał John van den Brom. Ta zakończona właśnie jesień nie była tak udana, jak byśmy tego oczekiwali, nie tylko ze względu na przedwczesne odpadnięcie z europejskich pucharów, ale również sytuację w lidze, w której jesteśmy w czołówce, ale uciekło nam po drodze sporo punktów. Trenerowi Bromowi życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej - opowiada dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa na oficjalnej stronie klubu.