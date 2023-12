Szalony mecz w Radomiu i roztrwoniona przewaga Lecha Poznań. Kolejorz udaje się na przerwę w minorowych nastrojach

Powrót Bartosza Salamona do składu Lecha Poznań

252 dni tyle musieliśmy czekać na powrót Bartosza Salamona do wyjściowego składu Lecha Poznań. Kolejorz w sobotni wieczór udał się do Radomia, by tam rozegrać ostatni mecz w 2023 roku. Poznaniacy w ostatnich meczach nie prezentowali się zbyt solidnie, dlatego też zwycięstwo w tym dniu w dobrym stylu było obowiązkowe.

To spotkanie miało jeden główny podtekst. Na ławce rezerwowych Radomiaka Radom zasiada Maciej Kędziorek, czyli były asystent Johna van den Broma. Nowy szkoleniowiec Zielonych kilka dni temu powiedział, że ma patent na to, w jaki sposób zaskoczyć Lecha Poznań w tym spotkaniu. Holender natomiast walczył o swoją posadę. Wielu fanów Niebiesko-Białych domaga się dymisji szkoleniowca Kolejorza. Powodem jest słaby styl gry drużyny, brak pomysłu na rozgrywanie kolejnych meczów, a także spora strata do lidera tabeli. Tylko przekonujące zwycięstwo w tym pojedynku wchodziło w grę.