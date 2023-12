Na cały mecz? Trudno powiedzieć, że jest gotowy na 90 minut, bo był wyłączony przez 7 miesięcy, ale mile mnie zaskoczył tym, jak pracował indywidualnie. Zmierzyliśmy wszystkie jego parametry i są naprawdę imponujące. Świetnie wyglądał także w gierkach, a były i te małe, i te duże. Z łatwością wytrzymywał wszystkie obciążenia. Nie skłamię, jeśli powiem, że jego fizyczne dane są nawet lepsze niż miał w kwietniu. A to znaczy, że zrobił naprawdę wszystko, by być gotowy, kiedy zawieszenie się skończy. Jest mocny, także z tego powodu, że czuł się niewinny i skrzywdzony. Ten mental na pewno dodatkowo motywował go do pracy, a że ma niesamowite doświadczenie, na pewno w tym sezonie bardzo nam jeszcze pomoże.

Czy bierze pan do Radomia Bartosza Salamona, któremu skończyło się zawieszenie? Tak, jest gotowy do gry.

Co będzie najważniejsze w meczu z Radomiakiem? Musimy zagrać lepiej jako zespół niż przeciwko Piastowi. Musimy wykreować też więcej sytuacji i być czujnym, bo mają dobrych skrzydłowych i graczy ofensywnych. A to oznacza, że dobrze musimy też zagrać w obronie

Jest mnóstwo głosów, że Lech Poznań powinien zmienić trenera. Jak Pan to ocenia? Co mam odpowiedzieć? Razem jako zespół, piłkarze, sztab szkoleniowy i klub pracujemy ciężko, by poprawić naszą sytuację. Jeśli przegrywasz dwa mecze u siebie, to zawsze jest smutne. Jako trener muszę wykonać swoją robotę. Nasze ambicje i cele się nie zmieniają. Na pewno do końca będziemy walczyć o trofea, bez względu na to, co teraz myślicie.

Jak pan skomentuje odejście Macieja Kędziorka. Rzadko się zdarza, że asystent opuszcza zespół kilka kolejek przed końcem rundy.

To było już jasne po tamtym sezonie. Podpisał kontrakt z opcją, że jeśli dostanie propozycję samodzielnego prowadzenia klubu, to będzie mógł odejść. Znaliśmy jego ambicje, dostał ofertę i postanowił z niej skorzystać. Dla nas to nie była wielka niespodzianka, bo już rozmawiałem z nim o tym kilka miesięcy temu. Wiedziałem, jakie ma plany. Uważam, że ma predyspozycje, by zostać pierwszym trenerem, zdobył odpowiednią wiedzę, choć decyzja, by odszedł oczywiście nie ode mnie zależała, bo to nie ja podpisywałem z nim kontrakt.

Czy to będzie trudne zagrać przeciwko swojemu asystentowi?

Jak masz dobre relacje, a takie mamy z Maciejem, to jest to coś specjalnego. Jednak w efekcie jest to mecz Radomiak - Lech i to piłkarze na boisku będą mieli największy wpływ na jego wynik