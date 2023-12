Lech Poznań szuka trenera z lig, które zakończyły sezon. Szwedzką kolonię obejmie rodak?

Z pracy Johna van den Broma nie są zadowoleni zarówno kibice, jak i zarząd klubu. Dawid Dobrasz z meczyki.pl zdradził, że od kilku tygodni Kolejorz szuka trenera.

- Słyszę, że na 90 proc. w tym tygodniu nic się nie wydarzy, ale mogę zdradzić, że Lech poważnie szuka nowego trenera w Skandynawii. Może to wynikać z tego, że tam kończą się rozgrywki - głównie chodzi o ligę szwedzką. Wiemy, że Kolejorzowi podobają się te rejony - wyjawił - Skauci, którzy obserwują tam piłkarzy, patrzą też na kluby i szkoleniowców. Zwracają uwagę na ich filozofię i to, czy mogą pasować do Lecha.