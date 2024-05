Kajakarz AZS AWF Poznań pojedzie na igrzyska w Paryżu! Pochodzący z Trzcianki Jakub Stepun zapowiada walkę o medal na torze olimpijskim

Nie udało się to za to kanadyjkarzom Aleksandrowi Kitewskiemu i Arsenowi Śliwińskiemu, którzy przegrali z dopuszczonymi do rywalizacji Rosjanami, nazywanymi tu „sportowcami neutralnymi”.

Stepun i Korsak byli wyraźnie najlepsi w stawce – najpierw rano z najlepszym czasem zapewnili sobie udział w finale, a później pewnie go wygrali.

– Na pewno naszym celem na ten rok jest medal z igrzysk i będziemy robić wszystko, żeby tego dokonać – mówił pochodzący z Trzcianki Stepun (wychowanek Marka Kordka), który zaraz po zejściu z wody wyściskał trenera Ryszarda Hoppe. Znakomity polski fachowiec, który przez wiele lat szkolił z sukcesami kajakarzy w Portugalii, może cieszyć się z kolejnej olimpijskiej kwalifikacji.