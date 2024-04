Kajakowe regaty otwarcia sezonu na Malcie. Jednym z najbardziej licznych klubów będzie Zryw Wolsztyn, który stał się kuźnią talentów

W imprezie wystartują na dystansach 500 i 1000 m kajakarze w kategoriach wiekowych od dzieci do seniora.

Regaty poświęcone są Rafałowi Piszczowi, brązowemu medaliście igrzysk w Monachium, trzykrotnemu olimpijczykowi (1964, 1968, 1972), który 25 razy zdobywał tytuł mistrza Polski. Po zakończeniu kariery był m.in. wiceprezesem PZKaj i prezesem WZkaj.

Na poznańskiej Malcie pojawi się spora, bo prawie 30-osobowa grupa zawodników klubu UMKS Zryw Wolsztyn.

– Po reaktywacji sekcji istniejemy już od 18 lat, ale dopiero w ostatnich latach mocno zintensyfikowaliśmy działalności. Impulsem do rozwoju była rozbudowa budynku klubowego, który należy do najnowocześniejszych w kraju. Dzięki temu mogliśmy zaprosić do współpracy większą liczbę trenerów i zachęcić młodzież do uprawiania tej pięknej, choć wymagającej dyscypliny sportu – Marek Kaczmarczyk, były kajakarz, a obecnie prezes i trener Zrywu.