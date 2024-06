Kajetan Szmyt odchodzi z Warty Poznań. Znamy kulisy transferu

Z powodu ogromnych długów Warty, a także w zaległościach płacowych wobec piłkarzy i pracowników klubu, władze Zielonych starały się jak najkorzystniej sprzedać swojego najcenniejszego piłkarza. Oferowany on był wielu polskim zespołom m.in Jagiellonii czy Pogoni Szczecin, próbowano zaangażować w ten transfer ludzi mających dobre kontakty z zagranicznymi zespołami. Wiemy więc, jakie były oczekiwania nie tylko Warty, ale też samego piłkarza i jego menedżera. Były one na tyle wysokie, że nie zdecydowano się ich w tych klubach spełnić.

Lecz Kajetan Szmyt na pewno nie będzie żałował tego ruchu. Nieoficjalnie wiemy, że kwota jaką dostanie za podpis to ok. 100 tys. euro, będzie też w czołówce najlepiej zarabiających piłkarzy Zagłębia. Promocją więc na pewno nie można tego transferu nazwać. Zagłębie sprzedało do Legii Kacpra Chodynę, więc miało środki, by spełnić oczekiwania obozu skrzydłowego.