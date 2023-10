Kampery, jachty i podróże marzeń na MTP w Poznaniu. Wystartowały targi caravaningu, sportów wodnych i turystyki. Zobacz zdjęcia!

- To niewątpliwie jeden z najnowocześniejszych pojazdów w ofercie firmy i tu na targach - mówi Marcin Pierzchlewicz. - Świetnie wyposażony, w standardzie i także pod konkretne zamówienie klienta, ma duże zbiorniki na płyny, w sumie mieszczące 1,3 tony, co sprawia, że nie trzeba ich uzupełniać i opróżniać co kilka dni, jak w wielu mniejszych pojazdach. Ma stopy poziomujące, sterowanie wszystkimi systemami zdalne, z poziomu telefonu i bardzo dobre opinie użytkowników. Wprowadzony do produkcji w ubiegłym roku, to piąty pojazd tego typu, jaki sprzedajemy w Polsce, i już zamawiamy następnego.