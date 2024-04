Targi zabeczpieczeń na MTP. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

- Securex to największe wydarzenie biznesowe dla branży zabezpieczeń w Środkowo-Wschodniej Europie. To tutaj swój asortyment prezentują liderzy rynku oraz firmy wyspecjalizowane w tworzeniu systemów zabezpieczeń dla poszczególnych sektorów

Co można znaleźć na targach?

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego mają na targach swoje stoisko. Dyżury przy nim pełnią eksperci, którzy pomagają w rozwiązaniu wielu problemów. Dziś, 23 kwietnia odbyła się również inscenizacja napadu na pojazd i obsługę konwoju czy symulację włamania do obiektu biurowego. Od 13:30 do 14:30 swój wykład prowadził gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek, a opowiedział o współczesnych zagrożeniach i szansach dla bezpieczeństwa RP.

Co jutro w programie? 24 kwietnia od godziny 10:00 odbędą się Mistrzostwa Instalatorów. O godzinie 10:30 wykład poprowadzi dr Natalia Moch, a opowie o cyberbezpieczeństwie systemów zabezpieczeń technicznych. O godzinie 11:00 ponownie zostanie przeprowadzona symulacja włamania do obiektu biurowego, a od 13:15 do 14:15 będzie trwała debata ekspercka nt. projektowania systemów zabezpieczeń technicznych jako elementu przygotowania obiektów do zagrożeń.

