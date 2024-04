Wystawa sprzętu wojskowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

Na niedzielę 14 kwietnia zaplanowano wystawę sprzętu wojskowego, pokazy wyszkolenia i darmową grochówkę, a wszystko to na Placu Powszechnej Wystawy Krajowej na MTP – z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do NATO. Zobaczyliśmy m.in. czołg Abrams, samochód Żmija, a także sprzęt Dowództwa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni: komunikatory, szyfratory, terminal satelitarny i prototypy Net-Boxów, dających dostęp do systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej.