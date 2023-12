Poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych czeka na czołgi Abrams i K2. Wiemy, kiedy mają tam trafić

Komendant CSWL liczy na to, że pod koniec 2025 roku Centrum będzie gotowe do samodzielnej realizacji procesu szkolenia w oparciu o czołg Abrams i K2.

– Planowane są dostawy sprzętu w takiej ilości, by bez problemu móc realizować proces dydaktyczny. W tym też celu od samego początku funkcjonowania Abrams Tank Training Academy trwa przygotowywanie wytypowanych żołnierzy do roli instruktorów. Obecnie uczestniczą oni w zajęciach jako instruktorzy wspierający, a część z nich podlega już procesowi certyfikacji. Wszystko po to, żeby niebawem uzyskać akredytację ze strony amerykańskiej do samodzielnej pracy instruktorskiej