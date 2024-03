Od karabinów i pistoletów, po odzież i smaczki dla psów. Euro Target Show 2024 w Poznaniu przyciąga myśliwych i miłośników broni

Targi Produktów Myśliwskich, Strzeleckich, Militarnych i Survivalowych przyciągają przede wszystkim myśliwych i miłośników strzelectwa. Stoiska firm – czołowych krajowych sprzedawców Beretty, CZ, SIG Sauera, Canika, Heckler & Kocha, Tikki, Schmeissera i innych, prezentują pistolety, karabiny, sztucery, strzelby i nieliczne rewolwery, z których zdecydowaną większość można wziąć do ręki, lub dotknąć na ściance wystawy, a o wszystkich można rozmawiać z personelem firm.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, czy Jednostka Wojskowa Formoza również prezentują swoje wyposażenie, zapraszając ochotników do swoich szeregów. Bardzo ciekawą i nie zawsze dostrzeganą ofertę pokazują firmy oferujące montaże do optyki, łoża, kolby, lunety i kolimatory, wyciory, a także środki do pielęgnacji i konserwacji broni.