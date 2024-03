Nie wszędzie usłyszymy syreny alarmowe. Poznań nadrabia zaległości i naprawia system ostrzegania

W tym roku Poznań prowadzi przetarg na zakup pięciu nowych syren alarmowych i jednej mobilnej.

- Będą one instalowane między innymi w rejonie parku Drwęskich, osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Wola - mówi Anna Frankowska. - Ponadto kontynuowana jest instalacja syren w ramach inwestycji ogólnomiejskich – w bieżącym roku zostanie zainstalowany nowy punkt alarmowy na Ratuszu w ramach remontu płyty Starego Rynku. Część uszkodzonych syren analogowych nie nadaje się do naprawy, dlatego są one demontowane. To jednak łatwe nie jest, bo syreny są zazwyczaj ulokowane w miejscach trudnodostępnych – na dachach budynków.