Z Poznania do Malagi. Port Lotniczy Poznań Ławica ma nowe połączenie i... paczkomat, by bez stresu przejść kontrolę!

Nowe połączenie uruchomiono 15 kwietnia i jest ono kolejnym z Ławicy do Hiszpanii, obok lotów do Alicante, Barcelony - Girony, Fuerteventury i Gran Canarii, Palma de Mallorca, na Majorkę i na Teneryfę. Cztery z nich obsługuje Ryanair, kóry jeszcze od 1 czerwca planuje uruchomić kolejne loty do Chorwacji (Pula), Grecji (Korfu) i do Izraela (Tel Aviv).

Irlandzki przewoźnik zapowiedział już rekordowy tegoroczny rozkład lotów, zaplanowany dla Poznania: składa się na niego ponad 250 lotów tygodniowo na 38 trasach. W marcu Ryanair informował o sześciu planowanych trasach: do Kopenhagi, Dubrownika, Malagi, Palermo, Pragi i do Salonik.